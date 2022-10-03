الشائعات تلاحق ميرفت امين.. فمن هو زوجها التاسع في سن الـ80 وما هي "الهدية الفاخرة" ؟

تصدّر اسم الفنانة المصرية ميرفت أمين مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المرة ليس لها علاقة بتعرضها للتنمر، بل بأخبار زواجها للمرة التاسعة. أفادت تقارير صحفية أن ميرفت أمين، البالغة من العمر 80 عامًا، تزوَّجت من رجل أعمال مصري في حفل زفاف سري؛ إذ إنها حريصة على الاحتفاظ بالأمر بعيدًا عن الصحافة ووسائل الإعلام.

كما ادعت بعض الصحف أن زوج ميرفت أمين قدم لها هدية بمناسبة زواجهما تتضمن ممتلكات فاخرة، وهو أمر لم يتم تأكيده.

كما لم تؤكد سيدة السينما المصرية الأخبار أو تنفيها حتى الآن، إلَّا أن مواقع عديدة قالت إن الأخبار ما هي إلَّا مجرد شائعات عارية عن الصحة.

ولطالما كانت أمين مادة دسمة للشائعات، فقد لاحقتها سابقا شائعات تدهور صحتها ووفاتها، وهو ما يثير غضبها متسائلة عن الأسباب التي تدفع الآخرين بإطلاق مثل هذه الأخبار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلاحق شائعات الزواج الفنانة القديرة، فقد سبق الحديث عن زواجها، إلَّا أنها ردَّت في تصريحات صحفية نافية ما يُشاع حولها. وأعربت عن غضبها واستيائها، قائلة: ”لم أتزوج ولا أفكر في هذا الأمر إطلاقًا، وأتعجب ممن يروجون هذه الشائعات، وأتساءل لماذا يفعلون هذا، فكل فترة أجد شائعة جديدة، إن لم تكن شائعة وفاة تبقى شائعة زواج، وأتذكر منذ فترة قصيرة شائعة زواجي من الفنان عزت أبوعوف ووقتها تعجبت جدًا“.

يذكر أن ميرفت أمين ارتبطت عدة مرات، فقد تزوَّجت المطرب السوري موفق بهجت عام 1970، الذي انفصلت عنه بعدما قبض عليه بقضية مخدرات، ثم تزوَّجت الموسيقي عمر خورشيد، لكنها انفصلت عنه بعد تأكد علاقته بملكة جمال الكون جورجينا رزق.

وكانت أطول زيجاتها مع الفنان المصري حسين فهمي، الذي أنجبت منه ابنتها ”منة الله“، حيث استمرت علاقتهما 14 عامًا، لكنهما انفصلا بعد فيلمهما ”آسفة أرفض الطلاق“.

وعقب انفصالها عنه تزوجت من المنتج الفلسطيني حسين القلا، الذي تعرفت عليه في موسكو، تزامنًا مع عرض فيلم ”زوجة رجل مهم“ في مسابقة رسمية في مهرجان موسكو، كما ارتبطت برجل الأعمال مصطفى البليدي.