شاهد الصقر الأغلى في «أبوظبي للصيد».. وهذا سعره المليوني

خطف صقر نادر الأضواء، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، الذي يختتم، اليوم الأحد، فعاليات دورته الـ19 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسط إقبال لافت من الجمهور وعشاق التراث.

وشهد المعرض مزايدة بيع خلالها الصقر النادر (نوعه بيور جير، من سلالة إلترا وايت أميركي) بمليون و10 آلاف درهم (نحو 275 ألف دولار)، بيما تبلغ قيمته الأصلية مليوناً و500 ألف درهم، إلا أن مالكه سمح ببيعه بهذا السعر دعماً للمعرض وزواره ولمكانة الحدث لديه ولدى محترفي وهواة ومحبي الصيد والصقور.

وقال مسؤول مزادات الصقور في الدورة الـ19 من المعرض خالد بن سيفان، إن «من ميزات الصقر أن دمه صاف وجودته عالية ومن فصيلة نادرة وبالتأكيد يعرف قميته من اشتراه»، مشيراً إلى أن المزايدين في مزاد المعرض يعرفون جيداً قيمة هذه النوعية من الصقور النادرة، ويعرفون كذلك مستوى الصقور التي تتم المزايدة عليها. وأكد أنهم عندما يدفعون أي مبلغ في أي صقر يدركون جيداً قيمته الحقيقية حتى وإن تم الشراء بسعر مخفض لزوار المعرض.

وأضاف أن وجود مثل هذه النوعية من الصقور تُعدّ أحد أهم عناصر الدعم والتميز لـ«أبوظبي للصيد والفروسية»، لذا بات المعرض من أهم الفعاليات التي ينتظرها عُشاق الصقارة والمقناص ومحبو الصقور، لافتاً إلى أن المعرض لم يكتف باستقطاب الصقور النادرة فحسب دعماً للصقارين، بل عمل على منح صقور بالمجان إلى المشترين طوال أيام مزاد الدورة الـ19، بواقع صقرين مجانيين كل يوم تمّ السحب عليهما بين المُشترين، بالإضافة إلى السحب مجاناً على 19 صقراً للزوار في آخر يوم من المعرض.

ورسّخ المعرض مكانته في عالم الصقارة كوجهة مفضلة لهواة رياضة الصيد بالصقور بهدف الحصول على صقور مكاثرة في الأسر فريدة بمواصفاتها وجمالها وأدائها في الصيد، إذ يحرص المعرض على استقطاب أفضل الصقور المكاثرة تلبية لتطلعات ورغبات زواره من عُشّاق الصقارة.

