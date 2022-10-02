مزارع مصري ينتحر بالسم حزنا على وفاة زوجته

أنهى مزارع مصري حياته بتناول حبة الغلال السامة، حزنا على رحيل زوجته، في حادثة أثارت مشاعر المصرييين.

وفي التفاصيل، أنهى مزارع سبعيني حياته بتناول حبة الغلال القاتلة، ونقل بعدها إلى أحد المستشفيات لغايات التشريح والوقوف على أسباب الوفاة.

وبعد معاينة الجثة، تبين أنها تعود لعامل زراعي مسن، مقيم بإحدى القرى المصرية.

وبسؤال أبنائه، أقروا بأن والدهم تناول حبة الغلال القاتلة لمروره بحالة نفسية سيئة على خلفية وفاة والدتهم (زوجته).

وأضافوا أن والدهم وبعد دخوله في حالة حزن شديدة قرر إنهاء حياته، لعدم تمكنه من الاستمرار في العيش بعد وفاة والدتهم.