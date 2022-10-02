قصر باكنغهام يكشف عن أول صورة رسمية للملك مع أفراد عائلته (صورة)

نشر قصر باكنغهام في لندن أول صورة رسمية لملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث وأفراد أسرته.

والتقطت الصورة عشية جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في 18 أيلول الماضي، حيث نظمت الأسرة المالكة حفل استقبال لقادة الدول المشاركين والضيوف الرسميين.

وضمت الصورة إلى جانب الملك تشارلز الثالث زوجته كاميليا وولي عهده وأمير ويلز ويليام وكيت ميدلتون التي تلقب الآن بأميرة ويلز، إذ كانت في السابق تلقب دوقة كامبريدج.

وظهر الأربعة في ملابس سوداء اللون، بحكم حالة الحداد على الملكة الراحلة، ولم تنشر الصورة فور التقاطها، حيث انتظر القصر الملكي 12 يوما لكي ينشرها.

ووصف حفل الاستقبال الذي أقيم في القصر بأنه أول حدث رسمي للملك الجديد، وأكبر تجمع لقادة دول العالم والشخصيات السياسية العالمية.