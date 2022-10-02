تفاصيل جديدة عن مذيعة الأخبار الأمريكية التي انتحرت قبل زفافها بأسابيع



بعد أن أثار خبر انتحار مذيعة الأخبار الأميركية، نينا باتشولكي، قبل زفافها بأسابيع، منذ نحو شهر، حالة من الفزع والذهول في الشارع الأميركي وبين أفراد عائلتها، تكشفت تفاصيل جديدة عن علاقتها بالرجل الذي كان عريسها المنتظر.

فقد أرسلت مذيعة الأخبار في ولاية ويسكونسن، رسالة نصية إلى خطيبها كايل هاس، قبل أن تطلق النار على نفسها، قالت فيها "أحبك يا كايل بالرغم مما فعلته بي، آسفة لأنني سأفعل ما علي فعله، ولكنني لا أستطيع تحمل الألم بعد الآن".

وجاءت وفاة المذيعة الأميركية الشابة البالغة من العمر 27 عامًا قبل 6 أسابيع فقط من زواجها من خطيبها وهو مُطلَّق وأب لطفلين ويكبرها بـ11 عاما.

فيما أفادت معلومات بأن خطيبها التي كانت على بعد أسابيع من الزواج منه، كان قد خاض علاقة غرامية أخرى، مما تسبب لها بالاكتئاب، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، أمس.

كذلك، أكدت التفاصيل أن علاقتهما على مدار عامين، كانت مليئة بالمشاكل وتخللها الإدمان على الكحول، مما أدى لتدهور حالة نينا النفسية.

وأفادت أن هاس، 38 عامًا، انفصل عن باتشولكي قبل أسابيع من زفافهما. وكان مسافراً إلى مينيسوتا لزيارة والدته وأطفاله من علاقة سابقة، عندما تلقى الرسالة النصية المؤلمة.

يذكر أن مذيعة برنامج WAOW في قناة News 9، انتحرت في 27 الشهر الماضي في حادثة صدمت الشارع الأميركي، وذلك بعد 90 دقيقة فقط من شراء مسدس وذخيرة، وفقًا لتقرير الشرطة.