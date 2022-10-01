"هوابونوبونو" .. أغنية جديدة للفنان الأردني عمر العبدللات تدعو للتسامح والحب (صور وفيديو)

أطلق الفنان الأردني عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية بشكل فيديو كليب مصور، تم تصويره في القاهرة.

وجاءت الأغنية باسم جديد وغريب هو "هوابونوبونو"، حيث قدم العبدللات لجمهوره العربي جرعة بهجة مضاعفة خلال أجواء الكليب المفعمة بالألوان والإيقاعات السريعة والحركات الراقصة، في أغنية مليئة بروح الصيف الحماسية، وخفة دم أدائه الغنائي والتمثيلي.

واختار النجم الأردني تصوير العمل الجديد في مصر داخل أحد ستوديوهات القاهرة، وتعاون خلالها لأول مرة مع المخرجة المصرية هبة غندور، كما تجدد الأغنية تعاونه مع الشاعر مهدي الشيخ، بينما لحنها العبداللات بنفسه ووزعها عمر الصباغ.

وأبدع عمر العبداللات في ابتكار مصطلح جديد خلال الأغنية هو "هوابونوبونو"، ومعناه كما قال "دعوة إلى التصالح مع الذات وحب الحياة وتصحيح أي علاقة إنسانية بالتسامح ونبذ الكراهية والتعصب والحقد، وتدعو الناس للمبادرة بذلك عبر التعبير بأربع كلمات آسف، سامحني، أحبك، وشكراً".

كما تأتي الأغنية عقب النجاح الجماهيري الكبير الذي صاحب آخر حفلات عمر العبداللات في الأردن، إبان مشاركته في فعاليات مهرجان صيف عمان في المدرج الروماني وحفلته الكبرى في مدينة العقبة.