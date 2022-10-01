«كانيا باي تاموكا» تُعيد فتح أبوابها لهذا الموسم

كشفت «كانيا باي تاموكا»، عن تشكيلة من العروض الجديدة كلياً لهذا الموسم، وتُعدّ الوجهة المصممة بطابع الأكواخ الشاطئية ملاذاً مثالياً للاسترخاء ومتابعة الغروب والسماء الصافية ليلاً، والاستمتاع بأشهى أصناف الكوكتيلات وتجارب تناول الطعام اللاتينية وسط أجواء راقية ومفعمة بالحيوية.

وتمتاز «كانيا باي تاموكا» بموقعها الاستثنائي على شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، وإطلالاتها الخلابة على عين دبي، وتقدّم لروادها تشكيلة رائعة من المشروبات الكاريبية بنكهات قصب السكر والفانيلا والدراق واللايم.

ويستعد ركن المأكولات لتقديم تجربة كانيافان، حافلة المأكولات الفريدة التي تقدم تشكيلة من الأطايب المستوحاة من مطبخ جزر الأنتيل وأميركا اللاتينية، مثل أطباق بولو جيرك وتشوريبان وبونياتو فريتو وشوكلو أسادو.

وتستقبل «كانيا باي تاموكا» زوارها يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 10 ليلاً. كما تقدم بالموسم الجديد تجربة صنست صندايز، التي تتيح للضيوف أيام الأحد حضور حفلات جذابة في وقت الغروب تضم عروض رقص وموسيقى مميزة، مع أداء رائع لعازفي طبول البونجو يحمل الضيوف في رحلة إلى شواطئ تولوم.