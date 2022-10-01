«دبي للرياضات الرقمية 2022».. أسبوعان من التشويق في «مدينة إكسبو»

تستضيف دبي في الفترة من 9 حتى 20 نوفمبر المقبل «مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022»، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

ويعد المهرجان أبرز حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وينسجم مع مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي للابتكار، حيث يقدّم فعاليات وأنشطة مباشرة مشوقة على مدار أسبوعين، بما في ذلك بطولة «ببجي» العالمية PUBG، والقمة الافتتاحية.

وسيتضمن برنامج المهرجان الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومن تنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع شركة «في إس بي إن» (VSPN)، احتفالية «بوبكون الشرق الأوسط» PopConME، وفعالية «جيم إكسبو» GameExpo، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات العالمية والبطولات الإقليمية والرقمية، كما سيتم تنظيم بطولة خاصة على مستوى المدارس، إلى جانب إطلاق العديد من العروض الترويجية على أحدث المنتجات والإصدارات في مجال الألعاب الرقمية والإلكترونية في جميع أنحاء دبي.

وسيستقطب المهرجان أبرز نجوم الألعاب الرقمية والمطورين والمبدعين والفنانين على مستوى العالم، ليمنح عشاق الرياضات الإلكترونية فرصة مقابلة مشاهير هذا القطاع ورواده والتفاعل معهم.

منصة عالمية

وقالت مديرة إدارة تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، منى الفلاسي: «نسعى لإثراء قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية المزدهر في دبي عبر استقطاب أبرز اللاعبين الموهوبين وعشاق الألعاب الإلكترونية من جميع أنحاء العالم، لنعطيهم فرصة التواصل والتفاعل مع نخبة من المحترفين في هذا المجال، وبما يعزز من تطوره وازدهاره، وفي الوقت ذاته يقدم المهرجان مجموعةً من البطولات والفعاليات المميزة، ويعد بمثابة منصة عالمية تجمع أبرز رواد القطاع لمشاركة أحدث المستجدات ولإلهام الحضور وتحفيزهم على الانضمام إلى قطاع الرياضات والألعاب الرقمية».

وقال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار: «نفخر باستضافة مهرجان دبي للرياضات الرقمية في مركز دبي للمعارض والمُجهز بأحدث التقنيات. تمتلك دبي رؤية طموحة لبناء مستقبل رقمي متطور، وبدورنا ملتزمون بتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للفعاليات والسياحة والابتكار، عبر توفير قاعات متكاملة وبنية تحتية ومرافق وخدمات منقطعة النظير».

محترفون ومستثمرون

ويجمع المهرجان اللاعبين المحترفين والمستثمرين ورواد الأعمال وأبرز الجهات المعنية الدولية، ضمن سلسلة من الأنشطة المشوقة والممتعة. ومن أبرز فعاليات مهرجان دبي للرياضات الرقمية بطولة ببجي العالمية التي تبلغ قيمتها أكثر من مليوني دولار أميركي، إضافة إلى حجز مكانهم في نهائيات بطولة المهرجان الكبرى.

وتنطلق القمة الافتتاحية للمهرجان في 9 نوفمبر وتستمر حتى 11 نوفمبر 2022، وتستهدف المحترفين والمطوّرين والمبدعين في قطاع الألعاب الرقمية لتعزيز منظومة الرياضات الإلكترونية في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر منصة مهمة للتفاعل بين الشركات.

وتستضيف القمة جلسات حوارية ليومين بحضور أكثر من 40 مسؤولاً وخبيراً من صناع القرار ورواد القطاع، كما أنها توفر فرصاً للتواصل مع جهات ومؤسسات مهمة، والمشاركة في ورش عمل متقدمة في يومها الأخير، فيما تستعرض القمة أمام أكثر من 200 شخص من الحضور أحدث توجهات الرياضات الرقمية في العالم وفرص الاستثمار الرئيسة فيها، لتشكل بذلك مركزاً يجمع منظومة الألعاب الإلكترونية والمواهب العالمية والمبتكرين في القطاع.

«جيم إكسبو»

كما تنطلق فعالية «جيم إكسبو» من 10 حتى 13 نوفمبر المقبل، وتضم أربع مناطق مخصصة لاستضافة العلامات التجارية وشركات رائدة وخبراء الألعاب الرقمية، ما يعطي عشاق الرياضات الإلكترونية فرصة الاطلاع على جميع مستجدات القطاع، كما يمكن للجمهور متابعة فعاليات البطولات المشوقة ولقاء لاعبيهم المفضّلين والتنافس معهم في «جيمينج زون» بدبي. وتوفّر منطقة «الألعاب الكلاسيكية» للجمهور تجارب ممتعة مع عدد من المسابقات والبطولات المتاحة للجميع، بينما تتيح منطقة «ديسكفري زون» للجمهور الاستمتاع بأحدث إصدارات الألعاب المستقلة والاطلاع على آخر الألعاب التجريبية التي يقدمها مطورو الألعاب المستقلون.

«بوبكون» الشرق الأوسط

وتحتفي فعالية «بوبكون» الشرق الأوسط PopConME، التي ستنطلق بين 10 و13 نوفمبر المقبل، بجميع عناصر ثقافة البوب العالمية، بدءاً من الأبطال الخارقين والقصص المصورة والألعاب والفنون، وصولاً إلى السينما والتلفزيون و«الإنمي» وغيرها. وتقدّم الفعالية مجموعةً من التجارب الترفيهية الرائعة، حيث يمكن للحضور ارتداء الأزياء التنكرية ومقابلة شخصياتهم المفضّلة، إضافةً إلى استعراض ثقافة الإنمي اليابانية.

• المهرجان يفتح آفاقاً جديدة في قطاع الألعاب الرقمية في الشرق الأوسط.



• نجوم عرب وفنانون عالميون يحيون حفلات موسيقية خلال المهرجان.