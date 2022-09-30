«مدينة إكسبو دبي».. رحلة الإبداع تبدأ مع غروب الشمس

تفتتح اليوم «مدينة إكسبو دبي» أبوابها مجدّداً لزيارة معالمها بالتزامن مع ذكرى مرور عام على انطلاق فعاليات الحدث الدولي «إكسبو 2020 دبي»، الذي ألهم العالم على مدار ستة أشهر، مسجلاً أكثر من 24 مليون زيارة بمشاركة 192 دولة.

وستعود قبة ساحة الوصل لتنبض بالحياة مجدداً بأسلوب مذهل، اليوم، لتسعد الزوار بعروضها الساحرة، وذلك تزامناً مع الافتتاح الرسمي لمدينة إكسبو دبي التي ستنطلق في رحلتها بإحياء القلب النابض للموقع في الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة.

وستصحب ساحة الوصل الزوار في رحلة غامرة بعد غروب الشمس، تدمج التقنيات المذهلة بالإبداع الفني والقصصي، وتحتفي بالتعاون والابتكار والتفاؤل في تجسيدٍ لقيم دولة الإمارات ورؤيتها، وستقدم قبة ساحة الوصل عروضها خمس أمسيات في الأسبوع من الأربعاء إلى الأحد، وحضورها مجاني لجميع الزوار.

ويمكن للزوار اعتباراً من الأول من أكتوبر 2022 الدخول والتنزّه في أرجاء المدينة مجاناً ومشاهدة الشلالات السريالية وعروض ساحة الوصل اليومية ابتداءً من 1 أكتوبر، بينما يتطلب حضور الفعاليات التي ستستضيفها ساحة الوصل في المستقبل الحصول على تذاكر خاصة سيتم الإعلان عن أسعارها كلٌّ على حِدَة قبل موعد كل فعالية.

ويفتح كلٌّ من جناح الرؤية والمرأة وتيرّا وألِف أبوابها يومياً من العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً، وتوفر زيارة الأجنحة الأربعة للزوار تجربة استثنائية ملؤها الإلهام، وذلك انطلاقاً من عرض مميّز لرؤية قائدٍ حَوَّل دبي إلى واحدة من أبرز مدن العالم، مروراً بدور المرأة في مسيرة التقدم في المنطقة، والتركيز على الحلول الناجعة لحياة أكثر انسجاماً مع الطبيعة، وصولاً إلى أهمية التنقل في تعزيز التواصل ودعم مسيرة التقدم البشري.

واستُلهم جناح الرؤية من حياة وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يتعرف الزوار على نشأة سموّه والتجارب التي أثرت في رؤيته لمدينة دبي، بينما يُظهر جناح المرأة مبدأً مهماً هو «عندما تزدهر المرأة، تزدهر الإنسانية»، ويحتفي بإنجازات المرأة ونجاحاتها، مع تسليط الضوء على التحديات التي مازالت تواجهها.

مدينة مستقبلية

ولأن مدينة إكسبو دبي هي مدينة مستقبلية مستدامة تسخّر التكنولوجيا وتتمحور حول الإنسان، فإن «تيرّا» مثال واضح عن مستقبل المباني المستدامة، إذ يحقق اكتفاءً ذاتياً بنسبة 100%، حيث يولد الطاقة من أشعة الشمس، ويحصل على المياه التي يحتاجها من الأمطار ورطوبة الهواء، ويقوم بتدوير المياه واستخدامها في الري.

ويُعرّف «ألِف» مفهوم التنقل القائم على الابتكار، وينقل المستكشفين عبر الزمن وعبر آفاق جديدة لاكتشاف كيف كان التنقل أساساً للتقدم البشري عبر التاريخ، ومكّن رغبتنا المتزايدة في تجاوز حدود المألوف والمعروف. ويمكن الوصول إلى مدينة إكسبو دبي بواسطة المترو، وأيضاً باستخدام التاكسي أو السيارات الخاصة، وتتوافر مواقف مجانية للزوار.

ورحبت مدينة إكسبو دبي بعودة الزيارات المدرسية إليها، مع برامج وأسعار تذاكر خاصة تقدم حصرياً لقطاع التعليم. ويمكن للمدارس التخطيط لرحلاتها عبر الموقع الشبكي للمدينة، والدخول إلى المدينة مجاني لمجموعات المدارس التي حجزت رحلاتها.

وأطلقت مدينة إكسبو دبي التذكرة المميزة التي تتيح اعتباراً من 1 أكتوبر الدخول إلى عدد من الوجهات المتميزة في مدينة إكسبو دبي، ويبلغ سعرها 120 درهماً، وهي صالحة للاستخدام ليوم واحد.

وتتيح التذكرة المميزة لحامليها زيارة أجنحة «الرؤية» و«المرأة» و«تيرّا» و«ألِف»، وستشمل لاحقاً المزيد من الوجهات التي ستفتح أبوابها في مدينة إكسبو دبي، ويمكن الحصول عليها من منافذ بيع التذاكر الموزعة في مدينة إكسبو دبي وعبر الإنترنت، ويمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل وأصحاب الهمم زيارة الأجنحة دون مقابل، بعد حصولهم على تذكرة مجانية من أحد منافذ بيع التذاكر في المدينة.

وستبقى ساحة الوصل لتكون جزءاً أساسياً من إرث «إكسبو 2020 دبي»، بما في ذلك الخطط الهادفة إلى تحويل الموقع بأكمله إلى مدينة ذكية ومستدامة، وبيئة محفزة للأعمال والابتكار، ومجتمع حضري متنوّع ومزدهر.

موطن للإبداع

تمثل مدينة إكسبو دبي موطناً جديداً وعالمياً للإبداع، ونموذجاً لمدن المستقبل في الموقع الذي أصبح مَعْلَماً بارزاً واكتسب أهمية عالمية كبرى، بعد انتهاء «إكسبو 2020 دبي»، وتحوّل المنطقة إلى وجهة مثالية ومدينة مستقبلية صديقة للبيئة ومدعومة بالتكنولوجيا. وسيبقى عدد من أكثر مناطق الجذب في «إكسبو 2020 دبي» في المدينة الجديدة، وهي قبة ساحة الوصل، وحديقة الثريا «برج المراقبة الدوار»، وشلالات إكسبو السريالية، وجناح الاستدامة والتنقل «تيرّا» و«ألف» لتقديم تجارب تعليمية تفاعلية مع الزوار.

وتعتمد المدينة على خطة إرث «إكسبو 2020 دبي»، ولتكون أيضاً جزءاً من خطة دبي الحضرية 2040، وعلى الزخم والنجاح الباهر لـ«إكسبو 2020 دبي» في إنشاء مدينة مستقبلية صديقة للبيئة ومدعومة بالتكنولوجيا. وسيتم افتتاح المدينة في 1 أكتوبر 2022، وستضم عدداً من الأجنحة الرئيسة في «إكسبو 2020 دبي»، كما ستحتوي على مجموعة من مناطق الجذب المتنوعة والمكاتب والمرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، ومركز تسوق يمكن الوصول إليه مباشرة عبر مترو دبي، وتضم المدينة أيضاً مركز دبي للمعارض الذي يوفر خدمات عالمية المستوى لاستضافة المعارض والمؤتمرات، وسيكون وجهة عائلية رائدة.

وستكون مدينة إكسبو دبي خالية من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، وستحتفظ بنسبة 80% ممّا تم تشييده من بنى تحتية وأبنية، بما في ذلك 123 مبنى حاصل على شهادة «لييد»، ما يجسّد حصولها على أعلى مستويات التصميم والبناء والعمليات المستدامة، كما سيكون أول مجتمع معتمد من قبل معهد «ويل» الدولي للأبنية في المنطقة، في مؤشر واضح إلى التأثير الإيجابي للبيئة المبنية على صحة وعافية الزوار والمقيمين والعاملين في مدينة إكسبو دبي.

وتقدم مدينة إكسبو دبي مجموعة كبيرة من الفرص للشركات التي تعمل على تحقيق أهدافها المستدامة، وتجذب بالفعل اهتمام عدد كبير من المستأجرين، حيث ستضم مدينة إكسبو دبي قريباً المقر الجديد لموانئ دبي العالمية، وشركة سيمنس، بالإضافة إلى الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

• مدينة إكسبو دبي هي إرث «إكسبو 2020 دبي»، الذي يبني على نجاحه الباهر، ويحافظ على 80% من بنيته التحتية.



• وجهة مفضلة لأبرز الأحداث العالمية، بما في ذلك مؤتمر الأطراف 28، وتدعم أهداف التنمية الأشمل في دولة الإمارات.

• تحتفي مدينة إكسبو دبي بالابتكار البشري والخيال والبراعة، وتعمل على إلهام الأجيال عبر العديد من البرامج التعليمية.



• صُمّمت مدينة إكسبو دبي لتكون نموذجاً للتخطيط الحضري المستدام المستند على الابتكار لمدن المستقبل النظيفة والخضراء.