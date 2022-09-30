نوبل البديلة لنشطاء من إفريقيا وأوكرانيا وفنزويلا

أعلن اليوم عن فوز نشطاء ومنظمات من أوكرانيا والصومال وفنزويلا وأوغندا بجائزة رايت ليفلهوود المسماة «نوبل البديلة» لهذا العام.

وتذهب الجائزة لناشطي حقوق الإنسان الصوماليين فارتون عدن وإيلواد إيلمان، والمحامية الحقوقية الأوكرانية أوليكسندرا ماتفيتشوك، ومركز الحريات المدنية الأوكراني، ورابطة سيكوسيسولا الفنزويلية، والمعهد الإفريقي من أجل حوكمة الطاقة.

وتمنح هذه الجوائز تكريماً للأبطال الشجعان في مجال حقوق الإنسان والبيئة والسلام منذ عام 1980.