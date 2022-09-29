خبراء بريطانيون يحذرون من "انفلونزا قاتلة" الشتاء المقبل

حذر خبراء الصحة البريطانيون من "سلالة قاتلة" من فيروس الإنفلونزا تنتشر حاليا في أنحاء العالم، مشيرين إلى أنها قد تشكل تهديدا على الصحة العامة أكثر من كورونا خلال الشتاء المقبل.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن كوفيد 19 سيظل يمثل تحديا كبيرا للسلطات، لكن المستويات المنخفضة من المناعة المتبقية ضد الإنفلونزا لدى عامة السكان مقلقة.

وتوقعت الوكالة أن تنتشر الانفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى هذا الشتاء، بعد أن تم التصدي لها إلى حد كبير من خلال عمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي أثناء وباء كورونا.

وأوضحت أن هناك مؤشرات قوية على أننا قد نواجه خطر انتشار الإنفلونزا على نطاق واسع، إذ انخفضت مستويات المناعة الطبيعية بسبب قلة الاختلاط خلال فصول الشتاء الثلاثة الماضية مع زيادة انتشار كوفيد 19.

وقال خبراء إن سلالة إنفلونزا H3N2 تسبب مرضا شديدا وبشكل خاص للمسنبن أو ضعيفي الصحة.

وأوضحوا أن الأطفال ليس لديهم أي مناعة طبيعية ضد الإنفلونزا، إذ يجب أن يحصلوا على لقاح مضاد لهذا المرض.

وفي السياق ذاته، حذر باحثون من خطورة احتمال الإصابة بكورونا والإنفلونزا في الوقت ذاته، وهو احتمال وارد ورُصد بالفعل.