ليلى علوي بعد تكريمها في «مهرجان سلا»: شكراً المغرب

كرّم المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في المغرب الممثلة المصرية ليلى علوي في افتتاح دورته الـ15، كما كرم المخرجة الفرنسية من أصل مغربي سيمون بيتون، واسم المخرجة الفرنسية الراحلة سارة مالدورور.

وأعربت النجمة المصرية عن سعادتها بالتكريم، مقدمة شكرها للمهرجان وللمغرب وشعبها المقدر للفنون والثقافة.

ويشمل برنامج المهرجان مسابقة للأفلام الروائية الطويلة تضم 10 أفلام، ومسابقة للأفلام الوثائقية تضم خمسة أفلام، فيما تتنافس على «جائزة الجمهور الشبابي» خمسة أفلام روائية مغربية طويلة، وستة أفلام مغربية قصيرة.

كما يشمل البرنامج «بانوراما سينما جنوب الصحراء» لتكريم الأصوات النسائية في إفريقيا، بالتزامن مع اختيار مدينة الرباط عاصمة للثقافة الإفريقية 2023/2022، وتشمل البانوراما ثمانية أفلام من بوركينا فاسو والنيجر والجابون وإفريقيا الوسطى والكاميرون والكونجو الديمقراطية وتشاد.

وتحل سينما السنغال «ضيف شرف» هذه الدورة، إذ يعرض المهرجان فيلم «أتلانتيك» للمخرجة ماتي ديوب، الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي عام 2019، إضافة إلى ثلاثة أفلام أخرى من إنتاج أعوام 2013 و2014 و2019. وتمتد عروض وأنشطة المهرجان حتى الأول من أكتوبر المقبل.