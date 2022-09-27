زووم.. على العالم

«ليلى»

محمد راضي عبدالغني ■غواتيمالا / بين أفياء الطبيعة الخلّابة في إحدى قرى كشمير، يُشرق وجه وضّاء لطفلةٍ اسمها «ليلى» كانت تساعد عائلتها خلال عملهم في المزرعة. البراءة تمنح الجَمَال أبعاداً ساحرة.

تناغم ذاتي تحت المطر

علي سيف الدين ■ قطر / اسمها Kibande، وهي من فصيلة غوريلات Rushegura الجبليّة في أوغندا. في أجواء مطيرة واجهنا عائلة من 19 فرداً من الغوريلات، كانت kibande توجد في منطقة مفتوحة تحت المطر، وعندما أغمضت عينيها، تم التقاط الصورة التي تبدو فيها مسترخيةً تحت المطر.