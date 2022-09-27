في متحف باخ.. تعلّم تأليف الموسيقى

في مدينة لايبزغ الألمانية، تحاول غرفة معرض في متحف باخ المخصص لمؤلف العصر الباروكي، يوهان سيباستيان باخ، تعريف الزوّار ما الذي يحتاج إليه الأمر لتأليف المقطوعات الموسيقية الكونشيرتو والمتتابعات.

ويمكن للزوّار في غرفة التأليف التفاعلية الجديدة بالمتحف، تجربة بشكل مباشر كيف أن أحد أعظم المؤلفين الموسيقيين على مر التاريخ أبدع أعماله، حيث سيتعرفون على تقنيات التأليف الفعلية الخاصة بباخ والروتين اليومي.