نجوم من الصف الأول في مهرجان يكافح الفقر

تصدرت فرقة «ميتاليكا» والمغنية ماريا كاري، أول من أمس، قائمة فنانين من الصف الأول قدموا عروضاً خلال مهرجان «غلوبال سيتزن» الرامي إلى تعزيز الجهود لمكافحة الفقر وتغير المناخ، في حدث تخلله أيضاً ظهور مفاجئ بالفيديو للرئيس الأميركي جو بايدن.

وبمناسبة عامه العاشر، استقطب المهرجان الذي استمر ست ساعات، الآلاف إلى حديقة سنترال بارك في نيويورك، مع عرض موازٍ ضمن الفعالية عينها في العاصمة الغانية أكرا شارك فيه مغني «آر آند بي» الأميركي آشر، والفنان البريطاني ستورمزي.

ويمنح مهرجان «غلوبال سيتزن» تذاكر للمعجبين مقابل التزامهم باتخاذ إجراءات للقضاء على الفقر المدقع، مثل الاتصال بمسؤولين منتخبين لتشجيع المساعدات الخارجية، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية، على أمل زيادة الضغط على قادة العالم.

وأثارت فرقة «ميتاليكا» لموسيقى الميتال حماسة الجمهور مع تقديمها ثماني أغنيات. وتم تقديم ماريا كاري من جانب راقصة الباليه ميستي كوبلاند التي وصفت المغنية بأنها مصدر إلهام، ورافقتها لوحة راقصة لأغنيتها الشهيرة «هيرو».

ومن بين الفنانين الآخرين الذين شاركوا في الحفل فرقة مونيسكين الإيطالية للروك، ونجمة البوب الإسبانية روزاليا، وجوناس براذرز، فيما قدّمت الحفل النجمة الهندية بريانكا تشوبرا.