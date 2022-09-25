مورينيو.. مطرب راب

أطلق جوزيه مورينيو مدرب فريق روما تصريحات لا تنسى في مسيرته، لكنه ربما لم يعتقد أبداً أنها ستتحول يوماً إلى كلمات لمغني راب بريطاني. وأصدر سترومزي أغنيته الجديدة الليلة قبل الماضية والتي تتضمن ما قاله مورينيو في 2014 عندما خسر فريقه تشيلسي أمام أستون فيلا بعد طرد مورينيو واثنين من لاعبيه. وسُمع مورينيو وهو يقول بعد قول ستورمزي «أفضل حقاً ألا أتحدث، إذا تحدثت فسأكون في ورطة كبيرة». وانضم المدرب إلى سترومزي في فيديو مع الأغنية.