صورة حديثة لبيومي فؤاد تثير قلق معجبيه: ظهر بوزن زائد ومتكئاً على عكاز

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنان المصري بيومي فؤاد أثارت قلق محبيه.

وظهر الفنان المصري وهو يتكىء على عكاز وبوزن زائد إلى جوار الفنان محمد الصاوي، وكانت الصورة قد التقطت في عزاء زوجة الفنان خالد زكي الذي أقيم مساء الثلاثاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وأثارت الصورة المتداولة خوف وقلق محبي بيومي فؤاد كما أثارت تساؤلات عن صحته.

يذكر أن عزاء زوجة الفنان خالد زكي حضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع من بينهم: الفنانة بوسي، الفنانة ميرفت أمين، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان هاني شاكر.

وتوفيت السيدة "زيزي" زوجة الفنان خالد زكي صباح الأحد الماضي بعد صراع مع المرض داخل إحدى المستشفيات. وشيع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.