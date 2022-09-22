السعودية: 3.7 ملايين مصاب بـ «السكري» في المملكة

أكد مسؤول سعودي ارتفاع نسب الإصابة بـ«السكري» في المملكة خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن عدد المصابين بـ«السكري» بلغوا نحو 3.7 ملايين شخص.

وأرجع رئيس منظمة التيقظ الدوائي في الشرق الأوسط وعضو لجنة الأخطاء الدوائية في منظمة الصحة العالمية، ثامر الشمري، في تصريحات لصحيفة «عكاظ» نشرتها أمس: «أسباب ارتفاع عدد المصابين بـ(السكري) إلى سوء التغذية، وعدم ممارسة التمارين الرياضية، وانتشار محال الوجبات السريعة، التي أسهمت بدورها في انتشار السمنة المفرطة بين أفراد المجتمع، حتى وصلت إلى معدلات لافتة».

وقال: «يقدر عدد المصابين بـ(السكري) في المملكة 3.7 ملايين مريض، وإن مرحلة ما قبل (السكري) تعادل نحو مليوني شخص، إذ يشكل هذا المرض المزمن، الذي بلغ حد خطورة الإصابة بنسبة 20% لدى الفئة العمرية من 20 سنة فما فوق، ويكلف الاقتصاد الوطني ما يقدر بـ15% من إجمالي اقتصاد الصحة في المملكة».

وكشفت إحصاءات وزارة الصحة السعودية لعام 2020، أن معدلات السمنة بين السعوديين وصلت نحو 59%، منهم 28.7% تخطوا الوزن وأصبحوا بدناء فعلياً، و31% يعانون زيادة في الوزن في الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق. أما نسبة السمنة في الأطفال ما قبل الالتحاق بالمدرسة فبلغت 6%، بينما وصلت بين الأطفال في سن الدراسة إلى 9.3%، وتشير الأرقام إلى أن 60% من السعوديين لا يمارسون أي نشاط رياضي.