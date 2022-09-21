براد بيت.. للنجم وجوه أخرى

زار النجم الأميركي براد بيت، فنلندا الواقعة في أقصى شمال الاتحاد الأوروبي، لعرض منحوتاته لأول مرة. وأفاد متحف «ساره هيلدن للفنون»، الواقع في مدينة تامبيري الفنلندية، بأن أعمال بيت تعرض بوصفها جزءاً من معرض للفنان البريطاني المعاصر، توماس هاوسيجو، إلى جانب عرض أعمال فنية خزفية للموسيقي الأسترالي نيك كيف. وقال المتحف إنه في حين أن بيت (58 عاماً) وكيف (64 عاماً) معروفان بالفعل في صناعتي الأفلام والموسيقى، على التوالي، فإنها المرة الأولى التي يعرض فيها أي منهما أعماله الفنية.