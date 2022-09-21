غابة دبي الاستوائية الماطرة.. موطن جديد للثعالب الطائرة

أعلنت «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المغلقة، التي تعدّ من أشهر الوجهات الترفيهية والتثقيفية في دبي، أن ضيوفها سيتمكنون من مقابلة الثعالب الطائرة التي بدأت التحليق تحت سقف قبتها اعتباراً من 16 الجاري، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وتحتضن «ذا جرين بلانيت» أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات البرية، التي تتوزع على أربعة مستويات داخلية من الغابات الاستوائية المطيرة، والتي صممت لتقديم تجربة ممتعة ومفيدة لزوّارها مع أحدث الإضافات إلى نظامها البيئي الغني. وتعدّ الثعالب الطائرة من أكبر أنواع الخفافيش في العالم القادرة على الطيران الدائم، وستعيش في موطنها الجديد إلى جانب حيوانات الليمور، والكسلان، والببغاوات، وستشاهدها تطير بحرية في أرجاء هذه الغابة الاستوائية المغلقة، ليتفاعل معها عشاق البيئة الطبيعية الأصيلة عن قرب ويستمتعون بوجودها، إذ ستتاح لهم الفرصة لالتقاط الصور معها، وتعلم المزيد عن هذه المخلوقات الاجتماعية المعروفة باسم خفافيش الفاكهة، أو الثعالب الماليزية الطائرة.

وتؤدي هذه الخفافيش الكبيرة أو خفافيش الفاكهة دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الغابات الأصلية، من خلال نثر البذور وتلقيح النباتات المزهرة بفضل جناحيها اللذين يبلغ طولهما 1.8 متر أو أكثر، بينما يصل طول جناحي الثعالب الطائرة التي ستحتضنها «ذا جرين بلانيت دبي» إلى متر واحد، ويصل وزنها إلى كيلوغرام.

وأصدر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أخيراً، تقييماً مفاده أن هذه الأنواع من الخفافيش مهددة تقريباً. ويبلغ طول جسم خفاش الفاكهة من 27 إلى 38 سم، ومتوسط عمره الافتراضي 15 عاماً في البرية، غير أن رعاية الإنسان له قد تطيل في عمره ليصل إلى 30 عاماً.

حقائق

■ تتفاوت أوزان أجسام الثعالب الطائرة من 0.6-1.1كغ، وعادة ما يكون الذكور أكبر حجماً من الإناث.

■ تجد طعامها عن طريق حاسة الشم الشديدة، وتتنقل باستخدام حاسة النظر القوية.

■ تمتلك الثعالب الطائرة مخالب منحنية طويلة وحادة، تسمح لها بالبقاء معلقة على الأشجار رأساً على عقب، دون بذل أي مجهود.

■ تستطيع هذه الثدييات الاجتماعية أن تجثم بالآلاف، وأن تلد مولوداً واحداً في كل مرة، ومن النادر أن تلد توأماً. وتتغذى في مجموعات، وقد تطير لمسافة تصل إلى 50 كيلومتراً للوصول إلى منطقة الطعام.

■ تنحدر هذه المخلوقات من جنوب وجنوب شرق آسيا، وأستراليا، وشرق إفريقيا، وبعض جزر المحيطين الهندي والهادئ. 3000 نوع من النباتات والحيوانات البرية تحتضنها «ذا جرين بلانيت».