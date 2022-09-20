دبي تحتفي باليوم الوطني للسعودية.. «الأخضر» يُضيء معالم المدينة

تحتفي دبي هذا العام باليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية، لتقدم مجموعة من الفعاليات العائلية، والتخفيضات الكبرى، وباقات الإقامة الفندقية التي تضفي أجواء البهجة بهذه المناسبة السعيدة. وفي ظل وجود العديد من الأشقاء السعوديين الذين يعيشون على أرض الإمارات ويزورونها، واحتفاءً بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، سيتمكن الجميع من الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة في الفترة من 23 حتى 26 الجاري. وسيكون الجمهور على موعد مع حفل غنائي في 24 الجاري بمشاركة النجوم أصالة نصري، وفؤاد عبدالواحد، وأصيل هميم في كوكاكولا أرينا.

وستقدم أفضل العلامات التجارية في مراكز التسوق المشاركة تخفيضات تراوح بين 25% و75%.

واحتفالاً بالمناسبة تحضر فنون الرقص التقليدي مع فرقتي الحربية والعيالة في سيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ونخيل مول، ودبي فستيفال سيتي مول، وجزيرة بلوواترز في 23 الجاري أيضاً. كما يستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرض «تخيّل» الخاص احتفاءً باليوم الوطني السعودي.

وستُضاء أشهر معالم دبي بالأخضر لون علم المملكة العربية السعودية، بما في ذلك برج العرب، و«عين دبي»، و«برواز دبي»، علاوة على الألعاب النارية في ذا بييتش.

وبترحيب حار ستستقبل دبي، الوجهة المفضلة للزوار من السعودية، العائلات والزوار الذين يصلون بالطائرة إلى دبي للاحتفال باليوم الوطني السعودي، حيث يقوم مطار دبي الدولي بتمييز حقائب الركاب بعلم المملكة، وأيضاً عرض رسائل الترحيب على الشاشات الموجودة في المطار.

من جهتها، تقدم فنادق دبي عروض الإقامة لسبع ليالٍ بقيمة خمس ليالٍ فقط، لتجربة أفضل الفنادق والمنتجعات في دبي، سواءً عند شاطئ البحر أو في قلب المدينة بالقرب من أفضل الوجهات وأشهرها.