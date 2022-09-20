نجم «سكويد غايم»: سعيد بنجاحنا عالمياً

يشكل النجاح العالمي الذي حققه كلٌّ من مسلسل «سكويد غايم» وفيلم «باراسايت» نتيجةً لجهد صنّاع الأفلام المتحدرين من كوريا الجنوبية، الذين نجحوا في تناول موضوعَي العنف والمنافسة بالعملين، كما يرى الممثل الكوري لي جونغ جاي الذي حاز، أخيراً، جائزة إيمي عن أفضل ممثل في مسلسل درامي.

وقال: «سعداء لأنّ هذا العمل غير الناطق بالإنجليزية، استطاع أن يُحدث تأثيراً لدى جمهور عالمي»، مؤكداً أن نجاح السينما الكورية ليس مصادفة.