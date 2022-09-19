«أساسنز كريد 2023» تدور في بغداد

قالت الشركة المطوّرة لسلسلة ألعاب الفيديو العالمية مفتوحة المصدر «أساسنز كريد»، إنها تستعد لإصدار نسخة جديدة من اللعبة خلال 2023، وستدور أحداثها في بغداد في القرن التاسع الميلادي.

وقالت شركة يوبيسوفت إن الإصدار الجديد من اللعبة، الذي يحمل اسم «أساسنز كريد ميراج»، سيدور حول شخصية القاتل باسم ابن إسحاق.

وبعد الإصدارات السابقة، التي دارت حول مغامرات الفايكنج في إنجلترا والمحاربين في اليونان القديم، عاد مصمّمو اللعبة إلى بغداد في العصر الذهبي للدولة الإسلامية.