أكاديمية الأوسكار تعتذر لساشين ليتلفيذر

بعد ما يقرب من 50 عاماً من مواجهة صيحات استهجان على مسرح الأوسكار، لرفضها تسلّم جائزة نيابة عن مارلون براندو احتجاجاً على معاملة هوليوود للأميركيين الأصليين، تم تكريم ساشين ليتلفيذر، أول من أمس، من أكاديمية فنون السينما وعلومها.

وخلال حفل مؤثر في لوس أنجلوس قدمت الأكاديمية اعتذاراً علنياً لساشين ليتلفيذر، التي كانت موضع تقدير لدى النشطاء، لكنها تعرضت للنبذ من المحترفين في قطاع السينما.