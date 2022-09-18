"اتفقا على الموت معاً" .. عجوز نمساوي يقتل زوجته المريضة ثم ينتحر

قالت المتحدثة باسم الشرطة في النمسا، أمس، إن رجلا مسنا قتل زوجته المريضة في مقبرة ثم انتحر.

وتم اكتشاف الجثتين، في مدينة جراتس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بالقرب من قبر مخصص للسيدة في السابق، وذلك وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ووجد المحققون مذكرة في مكان الحادث أعلن فيها الزوجان أنهما اتفقا على الانتحار معًا.

وأشار الرجل البالغ من العمر 75 عامًا في المذكرة إلى أنه كان مدفوعًا بمرض زوجته البالغة من العمر 71 عامًا، والتي تنحصر حياتها بالتنقل على كرسي متحرك.

وأطلق الرجل العجوز النار على زوجته في رأسها أولاً، ثم أطلق النار على رأسه مرة أخرى على الفور.

وقالت امرأة للشرطة إن شخصين ملطخان بالدماء في المقبرة، فيما عثرت الشرطة على سلاح القتل بيد الزوج.