«أمل الصغيرة» تصل إلى نيويورك بعد رحلة ملحمية

وصلت الدُمية الشهيرة «أمل الصغيرة» إلى مكتبة نيويورك العامة كجزء من المعرض الفني «أمل الصغيرة تمشي»، وترمز هذه الدُمية العملاقة، التي تجوّلت في أرجاء العالم في رحلة ملحمية، إلى معاناة الطفل السوري، خصوصاً اللاجئين، وتجوّلت هذه الدُمية بين اليونان وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا وفرنسا، كما قطعت «أمل الصغيرة»، التي يفترض أن عمرها 12 عاماً، بحر المانش الذي عبره عشرات الآلاف من طالبي اللجوء.