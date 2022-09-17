أخطأ بتاريخ ميلاد زوجته فربح 200 ألف يورو

لم يتوقع زوجان فرنسيان أن خطأ سيتحول إلى ضربة حظ وسيكسبهما حوالى 200 ألف يورو في لعبة اليانصيب في بداية شهر سبتمبر بعد أن كان الزوج يستخدم الأرقام ذاتها دائماً.

في الثاني من سبتمبر، كما يفعل بانتظام، ذهب زوج إلى سوبر ماركت في مدينة غويبافاس الفرنسية ليحاول هذه المرة الفوز بـ127 مليون يورو.

ولأنه نسي نظارته في البيت ولم يكن يرى بوضوح، أخطأ الزوج في تاريخ ميلاد زوجته الذي اعتاد على استخدامه في كل مرة، بالإضافة إلى تواريخ ميلاد أقاربه.

وفي اتصال مع شركة اليانصيب «Française des jeux»، أكدت المساعدة التنفيذية، فاليري لو بيهان أن «خطأ هذا الرجل غير المقصود مكّنه من الحصول على 5 أرقام صحيحة في السحب، بالإضافة إلى نجم محظوظ».

وأضافت أنه «واحد من 6 لاعبين في أوروبا فازوا بحوالى 200 ألف يورو. ولو حالفه الحظ أكثر، وحصل على نجم محظوظ ثانٍ، كان سيفوز بالجائزة الكبرى البالغة 127 مليون يورو».

وتابعت حديثها بالتأكيد على «أنه الفرنسي الوحيد الذي تمكن من الفوز بهذا المبلغ الذي تسلمه يوم الإثنين 12 سبتمبر».

وختمت بالقول: «الزوجان وبعد سنوات من المحاولات، هم سعداء بهذا المكسب الذي وقع بالصدفة ويعتزمان الاستمتاع به مع أحبائهما».



