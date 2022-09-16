للمرة الثالثة خلال أسبوع.. لبناني يقتحم بنكاً لاستعادة نقوده بالقوة !

كشف مصدر أمني لبناني إن رجلاً مسلحاً اعتقل بعد اقتحامه بنكا لبنانيا في مدينة الغازية في جنوب البلاد صباح اليوم الجمعة لمحاولة استعادة مدخراته المجمدة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.

وأضاف المصدر حسب "رويترز" أن الرجل نجح في استعادة جزء من مدخراته المودعة في بنك بيبلوس في الغازية قبل اعتقاله.

وهذا ثالث حادث على الأقل هذا الأسبوع يشهد اقتحام مودعين لبنوك لبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة.