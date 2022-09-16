مصري يطعن شقيقه بالسكين بسبب آخر حبة مانجا !

كادت حبة مانجو أن تتسبب في مأساة بمحافظة الجيزة بمصر، وتنهي حياة شاب على يد شقيقه بعد توجيهه طعنات له إثر شجار دبّ بينهما.

فقد بدأت القصة عندما تلقى مأمور قسم الهرم بلاغاً من مستشفى الهرم بالجيزة، يفيد بوصول شاب في العقد الثاني من عمره مصاب بطعنة نافذة بالصدر نتيجة شجار مع شخص آخر.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى المستشفى، وبحسب المعاينة الأولية تبين إصابة الشاب بطعنة نافذة بالصدر نتيجة تسديد ضربة له بسكين.

من جهتها، كشفت التحريات التي أجرتها المباحث أن شجاراً نشب بين المصاب وشقيقه لخلاف على آخر ثمرة مانجا متبقية في ثلاجة المنزل، حيث أراد الطرفان أن يتناولاها، ففاز بها أحدهما ليقوم الآخر بطعنه بسكين المطبخ الموجود بصحن الفاكهة ولاذ بالفرار.

وبعدها تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله إلى النيابة العامة، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، في حين قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.