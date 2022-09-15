أصابع الملك الجديد تشغل رواد شبكات التواصل الاجتماعي !

أصبحت أصابع الملك البريطاني الجديد، تشارلز الثالث، مثار نقاش بين رواد شبكات التواصل الاجتماعي، حسب تقرير لصحيفة نيويورك بوست.

ولفت انتباه مستخدمي الإنترنت أن للملك البريطاني الجديد أصابع ممتلئة بشكل غير عادي، وهي بلون ضارب إلى الحمرة، وقارنوها بالنقانق.

وكتب أحد المعلقين في لهجة مازحة يقول: "من يستطيع إزالة الخاتم من هذا الإصبع سيصبح الملك القادم!. كما آرثر مع السيف المغروس في الصخر"، فيما قال آخر: "تبدو الأصابع كما لو أنها تنتظر أن تنفجر".

ومع كل ذلك ، وحسب "روسيا اليوم"، أعرب معظم المستخدمين عن قلقهم بشأن صحة الملك، وكتب أحد المستخدمين قائلا: "يجب أن يكون الأمر مؤلما. حركات أصابعه محدودة للغاية"، وافترض آخر تشخيصا يقول: "هذا يشبه جدا التهاب المفاصل الروماتويدي".

ودفع الطبيب غاريت ناي، في مقابلة مع صحيفة ديلي ستار بافتراض يقول إن احمرار وتورم الأصابع ربما يرجع إلى احتقان سوائل في أنسجة جسم الملك.

وفي الوقت نفسه، أشارت النسخة البريطانية من صحيفة "ذا ميرور" إلى أن تشارلز الثالث كانت لديه "أصابع سجق" منذ ولادته تقريبا.