شركة أمريكية تصمم بدلات فضائية للمشي على القمر

اختارت وكالة "ناسا" شركة Axiom Space لتتولى تصميم البزات الفضائية من جيل جديد سيستخدمها رواد الفضاء الأمريكيون عند هبوطهم على سطح القمر، وذلك في إطار برنامج "أرتميس" القمري الأمريكي.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" فإن "ناسا" اختارت Axiom Space لتصمم منظومة ستستخدم للمشي على سطح القمر في إطار المرحلة الثالثة لتحقيق بعثة "أرتميس" القمرية.

يذكر أن "ناسا" أعلنت ربيع عام 2019 أن برنامج هبوط رواد الفضاء على القمر يضم 3 مراحل، حيث ستطلق أولا مركبة "أوريون" غير المأهولة التي ستقوم ببضع دورات حول القمر وتعود إلى الأرض، ثم ستدور حول القمر عام 2024 "أوريون" المأهولة. وتعوّل "ناسا" عام 2025 على إيصال رواد الفضاء إلى القمر، ثم إرسالهم إلى المريخ منتصف الثلاثينيات.



