مصادر تكشف المجوهرات التي ستدفن مع الملكة إليزابيث

كشفت تقارير إعلامية عن المجوهرات التي سيتم دفنها مه الملكة الراحلة إليزابيث، ومن المعروف ان ملكة بريطانيا الراحلة، تزينت على مدى حياتها المديدة بعدد لا يحصى من المجوهرات الثمينة والتي لا تقدر بثمن، ولكن أشارت التقارير أنه سيتم دفن قطعتين فقط من المجوهرات معها عند دفنها بتاريخ 19 سبتمبر الجاري.

وتشير التقارير إلى أن مجموعة مجوهرات الملكة الخاصة تحتوي على 46 عقدًا و34 زوجًا من الأقراط و 15 خاتمًا و 14 ساعة وخمس دلايات و 98 دبوس.

وعلى الرغم من أن مجموعة الخيارات واسعة و متنوعة إلا أنه من المحتمل أن تُدفن الملكة بخاتم زواجها وزوج من أقراط اللؤلؤ فقط وذلك وفقاً لرئيسة الاتصالات في مجلس الماس الطبيعي Metro.co.uk ليزا ليفينسون.

ووفقاً لموقع «اكسبرس» البريطاني، يتوقع الخبراء أن المجوهرات الوحيدة المتوقع دفنها مع الملكة هما خاتم زواجها وزوج من الأقراط المصنوعة من اللؤلؤ، بينما سيُمنح خاتم الخطوبة المرصع بالجواهر لابنتها الأميرة آن.