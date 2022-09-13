لص مستعجل يبيع مسروقاته على بعد أمتار من المتجر الذي سرقه

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية تينيسي، القبض على رجل يدعى دونالد كيركلاند، متلبسا وبحوزته أشياء قام بسرقتها، خلال قيامه بعرضها للبيع.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة فإن هذا اللص يبدو انه كان على عجلة من امره، لان قرر بيع مسروقاته على بعد امتار من المحل الذي قام بسرقته.

الطريف في الامر أن اللص المستعجل لم يستطع الصبر أن يبتعد لمسافة كبيرة عن مسرح الجريمة، حيث سارع وبعد لحظات من سرقته لأجهزة تلفزيون من متجر "وول مارت" الى عرضها للبيع في ساحة المتجر وفقًا لتقرير الحادثة الذي حصلت عليه شبكة ( WVLT)

وذكر تقرير الشرطة إن اللص كيركلاند حاول الهرب من عناصر الشرطة لكن تم اعتقاله في النهاية.

واعترف كيركلاند للشرطة أنه سرق ثلاثة أجهزة تلفزيون وآلة كاريوكي ومعدات تخييم من متجر البيع بالتجزئة وكان يهم ببيع تلك البضائع في ساحة انتظار السيارات، وهي لا زالت في عربة التسوق الخاصة بالمتجر. وتم اتهام كيركلاند بسرقة البضائع وتحويله للمحاكمة.

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