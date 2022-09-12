«عصابة من جنسيات عربية».. السعودية تصادر مليار دولار أمريكي

أعلنت النيابة العامة السعودية عن مصادرة 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، والسجن 25 عاما، لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال، بحسب قناة «الإخبارية» المحلية.

وأوضحت النيابة العامة أن «العصابة مكونة من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية».

وأشارت النيابة العامة إلى أن «المواطن استخرج سجلات تجارية وفتح حسابات بنكية للوافدين لتحويل المبالغ المالية خارج المملكة».