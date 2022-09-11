5 قتلى في "حادث سير" بين قارب صغير وحوت ضخم !



لقي خمسة أشخاص مصرعهم في نيوزيلندا بعدما اصطدم قارب مستأجر صغير بحوت ضخم وانقلب، وفقا لتقارير محلية.

ووقع الحادث، صباح أمس السبت، بالقرب من بلدة كايكورا جنوب الجزيرة.

وفقًا للتقارير المحلية، استمرت عملية البحث والإنقاذ الكبيرة خلال فترة ما بعد الظهر، بمشاركة طائرات هليكوبتر ومتطوعين من خفر السواحل وغواصين.

وأكد كريج ماكلي، رئيس بلدية كايكورا، لوكالة "أسوشيتيد برس" أن 11 شخصًا كانوا على متن القارب، تم إنقاذ ستة منهم.

وذكرت تقارير محلية أنه تم العثور على جثث المفقودين في وقت لاحق في مقصورة القارب.

وقال رقيب شرطة كايكورا، مات بويس، للصحفيين في مكان الحادث: "كان هذا حدثا مأساويا والشرطة تقدم الدعم في هذا الوقت الصعب للغاية".

وقالت تشابمان إنه من موقع المراقبة، كان بإمكانهم في البداية رؤية شخص يجلس فوق قارب مقلوب يلوح بذراعيه.

وأضافت أنه تم إنقاذ الشخص الموجود على متن القارب ويبدو أن شخصًا آخر قد تم سحبه من الماء.

وقال رئيس البلدية إن المياه بدت هادئة، والافتراض أن حوتا قد ظهر من تحت القارب وقلبه.

وكايكورا هي وجهة شهيرة لمشاهدة الحيتان، حيث توجد عادة حيتان العنبر في المنطقة كما تمر بعض الحيتان الحدباء أيضا.

وذكر رئيس البلدية أنه لم يتضح بعد نوع الحوت الذي اصطدم بالقارب.

وقال ماكلي إنه لم يسمع بأي حوادث سابقة تتعلق بالحيتان، على الرغم من أنه "دائما ما يدور في ذهنك أنه يمكن أن يحدث ذلك".