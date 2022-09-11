أب مصري يحضر حفل تخرج ليتسلم شهادة ابنته المتوفاة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو مؤثراً، يظهر فيه أب يتسلّم شهادة ودرعاً لابنته المتوفاة في حفل تخرُّج دفعتها ويُثير موجة كبيرة من التعاطف.

وأظهر الفيديو الأب الذي يُدعى عمر محمد عصفور، وسط زميلات ابنته الطالبة الراحلة أمينة، التي تُوفيت قبل أيامٍ قليلة من الحفل، بحسب ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهمرت دموع زميلات الطالبة الراحلة خلال وقوف والدها بينهن، قبل أن يتبدّل الحال فور النداء على اسم "أمينة" حتى ضجت القاعة بتصفيقٍ حارٍ تحيةً للشابة الراحلة.

وقال الأب في تصريحات صحفية، إنه فخورٌ بابنته الراحلة، خاصة أنها كانت حريصة على تعاليم دينها، مضيفاً أنه كان يتمنى أن تتسلّم تكريمها بنفسها.