في لفتة احترام.. «نتفليكس» تعلق تصوير «ذي كراون»

أعلنت منصة نتفليكس، أول من أمس، تعليق تصوير مسلسلها «ذي كراون»، مؤقتاً، عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ويجري حالياً تصوير الموسم السادس من المسلسل الناجح، الذي يتناول حياة الملكة إليزابيث الثانية على رأس أشهر عائلة ملكية في العالم. ويُبرز العمل الأزمات التي طالت هذه العائلة، إضافة إلى المشكلات السياسية التي واجهتها الملكة، والعلاقة التي تربطها بزوجها فيليب.

وقال ناطق باسم «نتفليكس»: «في لفتة تنطوي على احترام، عُلّق تصوير (ذي كراون) الجمعة». وأضاف أنّ «التصوير سيُعلّق كذلك يوم جنازة الملكة»، بينما يحضر عدد كبير من المسؤولين في منصة البث التدفقي مهرجان تورنتو السينمائي الدولي. وانطلق الموسم الأول من المسلسل الحائز جوائز «إيمي» عدة، وهي مكافآت للأعمال التلفزيونية توازي جوائز الأوسكار في أهميتها، بحدث بارز هو زواج إليزابيث الثانية والأمير فيليب سنة 1947.