بريطانيا: الطوابع ، العُملات ، والنشيد الوطني .. كلّها ستتغير من أجل الملك الجديد

بدءا من وضع وجه جديد على الطوابع البريدية والعُملات المعدنية في البلاد إلى إدخال تعديلات على النشيد الوطني، ستشهد بريطانيا تغييرات عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية وتولي ابنها الملك تشارلز العرش.

وفيما يلي بعض جوانب الحياة اليومية البريطانية التي ستطالها التغييرات بحكم التقاليد البريطانية العريقة:

* النشيد الوطني

- ستتغير كلمات النشيد الوطني البريطاني، الذي يعود بكلماته الحالية إلى القرن الثامن عشر، من "حفظ الله الملكة" إلى "حفظ الله الملك".

وعادة ما يتم غناء المقطع الأول فقط وسيكون الآن: "حفظ الله ملكنا الكريم! عاش طويلا ملكنا النبيل! حفظ الله الملك! جعله منتصرا سعيدا ومجيدا، عاش ليحكمنا، حفظ الله الملك".



* العملات

سيتم وضع وجه الملك على العُملات المعدنية المسكوكة والأوراق النقدية المطبوعة حديثا، إذ تظهر صورة من يتولى العرش على العملة البريطانية. وستظل العملات المعدنية والأوراق النقدية القديمة قيد التداول حتى يتم استبدالها تدريجيا بمرور الوقت.

ومن التقاليد أن يظهر وجه الملك على العملة في الاتجاه المعاكس لوجه سلفه. وعلى هذا النحو، تم إظهار الجانب الأيمن من وجه الملكة إليزابيث، لذا يجب إظهار الجانب الأيسر من وجه تشارلز. وخلال فترة حكم إليزابيث التي امتدت لعقود، تم استخدام خمس صور مختلفة لها على العملات المعدنية.

* الطوابع

وعلى غرار ما سيحدث للعملة ستُحدَّث الطوابع البريدية البريطانية لتحمل صورة الملك الجديد.



* الرمز الملكي

سوف يتغير الرمز الملكي، وهو العلامة التي يستخدمها الملك أو الملكة. وكان رمز الملكة الراحلة هو (إي 2 آر). وتتم طباعة الرمز في جميع أنحاء بريطانيا ويظهر على كل شيء من صناديق البريد الحمراء إلى زي الشرطة. ووفقا للتقاليد، سيتغير كل من الرمز وشعار النبالة الملكي مع قدوم الملك الجديد.

ومع ذلك، فإن تغيير الرمز على صناديق البريد سيشمل فقط الصناديق الجديدة، وبالتالي فإن رمز الملكة سيبقى على الآلاف منها في جميع أنحاء البلاد، تماما كما بقي العديد من رموز الملوك السابقين على الصناديق التي تم تركيبها قبل تنصيب الملكة الراحلة.