هكذا احتفلت جدة امريكية بعيد ميلادها الـ 91.. "فيديو"

احتفلت جدة أمريكية من مينيسوتا، بعيد ميلادها 91 من خلال القفز بالمظلة لأول مرة.

وقالت إيدا شانون، إن خطتها للقفز بالمظلة بدأت عندما سأل أصدقاء لها «كيف كانت ستحتفل بعيد ميلادها التسعين؟» وبعد أن أثارت إعجاب الناس بالذهاب إلى التزلج في سن الثمانين. «سألني أحدهم ماذا كنت سأفعل تاليًا، ودون حتى التفكير في الأمر، قلت،"سأذهب للقفز بالمظلة فقط "،وفق لما صرح به شانون لـ WCCO-TV.

وقالت شانون إنها فوجئت عندما قرر أصدقائها وضع خطتها موضع التنفيذ، وأضافت»لم أكن أعتقد حقًا أن هذا سيحدث على الإطلاق، لكنهم مضوا قدمًا وجمعوا الأموال من أجل القيام بذلك«.

كان لا بد من تأجيل رحلة التحليق في السماء حتى اقتراب عيد ميلادها الحادي والتسعين.

وعلقت شانون:»ستكون الحياة مملة للغاية إذا لم تتقبل المغامرات، أحب المخاطرة وأعتقد أنني ولدت بهذه الطريقة.«

وحضر أصدقاء شانون لمشاهدة القفزة الترفيهية يوم الأحد الماضي، وقال أحدهم»إنها مثل المرأة الخارقة الحقيقية. إنها قوية وتحب الناس«.

وكانت القناة التلفزيونية سألت شانون إن كانت»قلقة«من القفزة، فعرضت يده الثابتة دون ارتجاف، مجيبة ب» لا".

وتأمل العجوز بأن تساهم قفزتها في تأمين تبرعات لمستشفى محلي، بذكرى وفاة حفيدتها بمرض سرطان الدم قبل 75 عاماً.