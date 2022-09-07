«تانغ يو».. اول مدير تنفيذي روبوت في العالم يمارس مهامه

عينت شركة الألعاب الصينية الشهيرة «نيت دراغون ويب سوفت»، أول روبوت تنفيذي للشركة، وهو الروبوت الذي أطلقت عليه اسم «تانغ يو».

وتولى روبوت الذكاء الاصطناعي هذا منصبه كمدير عام للشركة الفرعية الرئيسية لشركة «نت دراجون ويب سوفت» في شهر أغسطس هذا الماضي، وفقا لبيان الشركة، التي تعتبر الآن أول شركة في العالم (وفي التاريخ أيضًا) تعيّن روبوتًا كرئيس تنفيذي لها.

وشرح بيان للشركة نقله موقع «توينتي فور سفن برايم» سبب القرار، وقال «إن الذكاء الاصطناعي قادر على القيام بالمهام اليومية للمدير التنفيذي والتعامل معها، لكن السبب الرئيسي وراء القرار هو إمكانية تركيزه على إدارة المخاطر».

وأضاف البيان «نعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو مستقبل إدارة الشركة، وتعييننا للسيد (أو السيدة) تانغ يو يمثل التزامنا بتبني استخدام الذكاء الاصطناعي لتغيير الطريقة التي ندير بها أعمالنا».

وقال مؤسس الشركة ديجيان لو عن هذه الخطوة أن الأمر متعلق بنمو الشركة وطبيعة أعمالها «دفع نمونا الإستراتيجي المستقبلي للتطلع إلى الأمام، وسنواصل التوسع في خوارزمياتنا خلف تانغ يو لبناء نموذج إدارة مفتوح وتفاعلي وشفاف للغاية لأننا نتحول تدريجيًا إلى مجتمع عمل قائم على الـ metaverse، مما سيمكننا من جذب قاعدة أوسع بكثير من المواهب في جميع أنحاء العالم ووضعنا في وضع يمكننا من تحقيق أهداف أكبر».

وشركة «نيت دراغون ويب سوفت» هي شركة تطوير ألعاب محمولة صينية تأسست في عام 1999، وأنتجت ألعابا معروفة على الهاتف المحمول مثل Eudemons Online و Heroes Evolved و Conquer Online و Under Oath

وكانت نيت دواغون استحوذت على ناشر برامج التعليم الأمريكي JumpStart Games. في وقت سابق ما سمح لأْعمالها بالتوسع أكثر.