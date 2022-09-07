فتاة بأربعة حواجب بعد عملية وشم فاشلة

انتهت محاولة شابة تايلندية في تسوية حاجبيها عن طريق الوشم استعدادا لرحلة سياحية في اصدقائها إلى صدمة، بعد ان نظرت في المرآة لتشاهد أنها صارت تمتلك اربعة حواجب.

وبهدف الاستعداد لرحلة سياحية مع أصدقائها، زارت الشابة نيبابرون مييكين، 32 عامًا، مركزا تجميليا مع توصية صديق لها بالحصول على وشم للحاجب.

ونقل موقع «نيكست شارك» عن نيبابرون قولها: «أتذكر التخطيط لرحلة مع أصدقائي وأردت أن تبدو الحواجب الجديدة جميلة». ولذا «اقترح لي أحد الأصدقاء عيادة، ولكني بعد العملية، نظرت في المرآة وكنت عاجزة عن الكلام».

ودفعت الشابة 1500 بات (حوالي 41 دولارًا بالعملة المحلية) في العيادة الواقعة في مقاطعة رايونغ بتايلاند، وعندما نظرت في المرآة بعد الانتهاء من العمل، اكتشفت قوسين داكنين تم رسمهما فوق حواجبها الطبيعية، مما جعلها تبدو بأربعة حواجب.

ولإزالة الحاجبين الإضافيين، حاولت نيبابرون الاتصال بالعيادة لتصحيح الخطأ، لتكتشف أن العيادة أغلقت فجأة في اليوم التالي، فلم تتمكن من الاتصال بالمالكين.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 32 عامًا إنها شعرت بعدم الأمان لدرجة أنها اختبأت في المنزل لمدة عام حتى عرض فنان وشم آخر إصلاح حواجبها مجانًا.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعية، أن الفتاة أثارت تعاطف الكثيرين، الذين تبرعو لمساعدتها وخاصة من عاملين في هذا المجال.

وشرح متخصص على صفحته أن عملية الانقاذ سستغرقت ثلاثة أشهر حيث يجب إزالة الحبر القديم حتى يتلاشي لونه قبل رسم الوشم على الحواجب الجديدة.

وعلقت الشابة السعيدة «لقد قضيت وقتًا عصيبًا في العيش مع أربعة حواجب على جبهتي، لكن لحسن الحظ وجدت متخصصا جديدا لمساعدتي في العودة لعيش حياة طبيعية.»