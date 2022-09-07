كوادر إماراتية من «أبوظبي للكتاب» تتدرب في معرض فرانكفورت

نظم مركز أبوظبي للغة العربية برنامجاً تدريبياً لفريق عمل من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، قدمه خبراء من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. وهدف البرنامج الذي شارك فيه خمسة من الكوادر الإماراتية إلى تعزيز مكانة «أبوظبي للكتاب» لدى الناشرين ومنتجي المحتوى الإبداعي محلياً وعالمياً.

وعلى مدار أسبوعين عقدت مجموعة من ورش العمل والاجتماعات التي ناقشت آليات خلق المزيد من فرص التبادل والأعمال بين متخصصي النشر العرب والدوليين.