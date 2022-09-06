الشيخوخة السريعة تلاحق كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الكورية أمس، أنه من المتوقع أن تصبح كوريا الجنوبية الدولة التي تضم أكبر نسبة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر في العالم في عام 2044، بسبب الشيخوخة السريعة.

ومن المتوقع أن تمثل نسبة المسنين في كوريا الجنوبية 36.7% من السكان في 2044، متجاوزة اليابان، أكثر دول العالم شيخوخة بنسبة 36.5%.

وستخضع كوريا الجنوبية للشيخوخة بوتيرة أسرع، بينما بدأ إجمالي عدد سكانها في الانخفاض العام الماضي وسط انخفاض مزمن في المواليد.