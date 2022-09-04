جاين فوندا تعلن إصابتها بالسرطان: محظوظة لأنّ لدي «تأمين صحي»

أعلنت الممثلة الأميركية جاين فوندا (الجمعة) إصابتها بالسرطان، معربةً عن تفاؤلها بشأن فرص تعافيها، واستنكرت في المناسبة عدم إتاحة الرعاية الصحية بصورة متساوية بين المواطنين في الولايات المتحدة.

وكتبت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار والبالغة 84 سنة في حسابها عبر «إنستغرام»: «شُخّصت بمرض ليمفوما لاهودجكينية»، وهو نوع من السرطان يصيب الجهاز اللمفاوي، مضيفةً: «بدأت في تلقي علاج كيميائي». وتابعت: «إنّ هذا السرطان يمكن الشفاء منه، و80% من المصابين به ينجون، لذلك أشعر أنني محظوظة جداً».

وأضافت النجمة المؤيدة للحزب الديمقراطي الأميركي: «أنا محظوظة أيضاً لأنّني أستفيد من تأمين صحي ويمكنني تلقي أفضل العلاجات والتعامل مع أنجح الأطباء. أدرك أنني أتمتّع بهذه الميزة لكنّ الأمر محزن لأنّ عدداً كبيراً من الأميركيين ليست متاحة لهم الرعاية الصحية الجيدة التي أتلقاها، وهو أمر غير عادل».

وبدأت جاين فوندا مسيرتها المهنية في ستينات القرن الفائت، وحازت جائزتي «أوسكار» عن أفضل ممثلة، عامي 1971 و1978، كما رُشّحت خمس مرات لتلقي هذه الجوائز المرموقة في السينما الأميركية. وعُرفت جاين فوندا بوصفها ناشطة مناهضة لحرب فيتنام فيما أصبحت اليوم ناشطة بيئية تكافح التغير المناخي.

وقالت: «أمامي ستة أشهر من العلاج الكيميائي، ويتفاعل جسمي مع العلاجات بشكل جيد جداً. صدّقوني، لن أسمح لأي من هذا التدخل الطبي بأن يمنعني من إكمال نشاطي البيئي».