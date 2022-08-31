فرنسا تشهد ثاني أكثر فصول الصيف حرارة منذ عام 1900

شهدت فرنسا ثاني أكثر فصول الصيف حرارة منذ عام 1900 ، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية .

وأوضحت الهيئة الفرنسية في بيان أصدرته اليوم أنه خلال أشهر يونيو، ويوليو وأغسطس من هذا العام/أشهر الصيف/، من المحتمل أن يكون معدل درجات الحرارة أعلى بواقع 2.3 درجة مئوية من القيمة المرجعية.

ويعتبر هذا ثاني أكثر فصول الصيف حرارة في فرنسا منذ عام 1900، بعد أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق والذي كان في عام 2003.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن البلاد عانت من ثلاث موجات حرارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتي وصفتها بأنها شديدة وطويلة على نحو خاص.