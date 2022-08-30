وصف بالأكثر وحدة في العالم.. رجل الحفرة مات على أرجوحة

توفي رجل من السكان الأصليين عاش في عزلة تامة في غابات الأمازون بالبرازيل لأكثر من 25 عاما، حسبما أعلنت منظمة "فوناي" الحكومية المتخصصة بتتبع أفراد القبائل المعزولة في غابات الأمازون بالبرازيل.

وبحسب "فوناي" التي كانت مكلفة بمتابعته، تم العثور على الرجل وقد فارق الحياة على أرجوحة شبكية. وأفادت تقارير بعدم وجود أي علامة على جريمة.

كان الرجل معروفا بلقب "رجل الحفرة"، وكان يعرف عنه أنه يحفر حفرا عميقة كان يختبئ بها ويصطاد الحيوانات فيها. ويعتقد أنه آخر ناج من قبيلته والوحيد الذي يسكن في منطقة ناتورو بولاية روندونيا. وأطلق عليه البعض لقب الشخص الأشد وحدة في العالم.