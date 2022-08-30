مقتل طفلة سقط فوقها تمثال وزنه 200 كيلوغرام في فندق

لقيت طفلة، عمرها سبع سنوات، حتفها في فندق بميونيخ عندما سقط تمثال حجري فوقها.

وقال مسؤولو الشرطة إنه لم يتضح بعد سبب سقوط التمثال الذي يزن نحو 200 كيلوغرام.

وتمكن عدد من الأشخاص من انتشال الفتاة المصابة بجروح خطيرة من تحت التمثال. وأثناء إنعاشها، نُقلت الطفلة إلى المستشفى، حيث توفيت في وقت لاحق، وفقاً للمسؤولين. وكانت الفتاة في عطلة بجنوب ألمانيا مع والديها الإيطاليين.