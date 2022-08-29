مشاجرة بالأيدي بين طيار ومساعده داخل قمرة القيادة

أوقفت الخطوط الجوية الفرنسية اثنين من الطيارين بعد شجارهما داخل قمرة القيادة أثناء رحلة لطائرة من نوع إيرباص بين جنيف وباريس.

وتحول نزاع بين الطيار ومساعده إلى تشابك جسدي بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن صحيفة "لا تريبيون" المحلية.

وقالت متحدثة بإسم الخطوط الجوية الفرنسية إن أفراد الكابينة سمعوا ضوضاء في قمرة القيادة وتدخلوا لحل النزاع بين الطيارة ومساعده على متن الرحلة التي جرت خلال شهر يونيو الماضي.

وأضافت المتحدثة أن الحادث تم حله بسرعة وسارت الرحلة بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن الطيارين ينتظرهما قرارا من الإدارة بشأن "سلوكهم غير اللائق تماما".