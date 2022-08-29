شاحنة تقتحم حفلاً وتقتل 6 أشخاص في هولندا

لقي ستة أشخاص حتفهم عندما اندفعت شاحنة وسط حفل في بلدة نيو بايرلاند جنوب هولندا. وأضافت الشرطة أن سبعة أشخاص يعالجون في المستشفى بعد إصابتهم في الحادث، وأحدهم في حالة حرجة.

ووقع الحادث عندما اندفعت شاحنة مخترقة حاجز الطريق إلى حقل كان الجيران يقيمون فيه حفلاً.

واعتقل سائق الشاحنة وهو إسباني يبلغ من العمر 46 عاماً.

وقالت الشرطة إنه لم يظهر على السائق ما يشير إلى تناوله الكحول، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول السبب المحتمل للحادث.