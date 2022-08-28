علماء يكتشفون طائراً جديداً «له منقار كبير يُربك علماء الأحياء»

في المراعي المتناثرة التي تجتاحها الرياح في الطرف المتجمد لأميركا الجنوبية، يعيش طائر صغير تلقي حياته الهادئة الضوء على أهمية دراسة الأماكن النائية في العالم.

ففي جزر دييغو راميريز، على بعد 100 كيلومتر من كيب هورن في جنوب تشيلي، رصد العلماء طائر راياديتو سوبانتاركتيك، وهو طائر بني اللون ومخطط بشرائط سوداء وصفراء ويزن 16 غراماً، وله منقار كبير يربك علماء الأحياء.

والسبب أن راياديتو سوبانتاركتيك، الذي يشبه نوعاً من طيور الراياديتو التي تسكن غابات جنوب باتاجونيا وأعشاشاً في تجاويف الجذوع، تم العثور عليه «يعيش في مكان خالٍ من الأشجار».

وقال ريكاردو روزي، الأستاذ في جامعة ماجالانيس في تشيلي وجامعة شمال تكساس ومدير معهد كيب هورن الدولي لدراسات التغير العالمي والحفاظ على التنوع البيولوجي: «لا توجد شجيرات ولا أنواع غابات، ومع ذلك نجح طائر الغابة في البقاء على قيد الحياة حرفياً في وسط المحيط».

وأضاف أن النتائج التي نشرت أول من أمس في مجلة نيتشر العلمية، جاءت بعد تحقيق استمر ست سنوات أصبح فيه الطائر الصغير «هاجساً» للباحثين.

وقال رودريغو فاسكيز، عالم الأحياء بجامعة تشيلي وأحد الباحثين، إن الدراسات الجينية أكدت أن النوع المكتشف حديثاً «يختلف في طفرة عن بقية أنواع الراياديتو الكلاسيكية»، بالإضافة إلى اختلافات أخرى في الشكل والسلوك.